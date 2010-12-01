Влада незадовільно провела роботу з роз'яснення змісту Податкового кодексу – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що з боку влади робота з роз`яснення змісту Податкового кодексу була проведена незадовільно, внаслідок чого в підприємницькому середовищі документ викликав неприйняття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Украй незадовільно була проведена роз`яснювальна та інформаційна робота щодо податкової реформи. Це приклад, коли ми на брехню не змогли відповісти. Наші опоненти, які зосередилися на окремих недоліках цього документа, замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи, а наші інформаційні служби не змогли донести до кожного громадянина об`єктивну і правдиву точку зору. Якщо ми не зробимо з цього висновки і не забезпечимо інформаційно-супровідне роз`яснення реформ - це поставить під сумнів проведення будь-яких реформ у країні», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд вживе заходів для організації належної роз`яснювальної роботи щодо проведення реформ.

Кажучи про норми Податкового кодексу, стосовно яких, на думку М.АЗАРОВА, поширюється брехлива інформація, прем`єр підкреслив, що кодексом передбачено судовий контроль за діяльністю працівників податкових служб.

«Виключно за рішенням суду може проводитися обмеження руху коштів на рахунках платників податків, вилучення оригіналів первинних документів. Продовження строку арешту адміністративного майна – виключно за рішенням суду. Примусові перевірки платників податків у разі відмови їх від таких перевірок – виключно за рішенням суду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що Податковим кодексом забороняється без рішення суду обшукувати житло громадян. «Тому брехнею є твердження авторів листівок та інших повідомлень, у яких сказано про те, що після набуття чинності Податкового кодексу працівники податкової отримають право вриватися в квартири громадян. Навіщо ця брехня розповсюджується по країні», - сказав М.АЗАРОВ.