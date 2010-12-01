Від сьогодні в Україні підвищуються пенсійні виплати

Згідно із Законом «Про державний бюджет України», від сьогодні підвищуються розміри пенсійних виплат, виходячи з підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 723 грн. до 734 грн.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики і праці, зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, пенсії у зв`язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім`ї з 1 грудня становить 734 грн., мінімальна пенсія у зв`язку з втратою годувальника на двох непрацездатних – 880,8 грн., на трьох і більше – 1 101 грн.

Шахтарі, на яких поширюється дія Закону «Про престижність шахтарської праці», у грудні одержать пенсію в розмірі не менше, ніж 2 202 грн.; а доплата на одного непрацездатного до пенсії у зв`язку з втратою годувальника внаслідок травм чи професійного захворювання, відповідно до закону, збільшиться із 723 грн. до 734 грн.

Мінімальний розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій (без урахування пенсій за особливі заслуги) від сьогодні складе: для інвалідів першої групи – 1 716,6 грн., другої – 1 578,1 грн., третьої – 1 394,6 грн., для учасників бойових дій – 1 211,1 грн.

Згідно із Законом «Про особливі заслуги перед Україною», розмір виплат для осіб, які одержують пенсію за особливі заслуги перед країною, збільшується з 1 грудня із 144,6-289,2 грн. до 146,8-293,6 грн.

Відповідно до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», додаткові пенсії для «чорнобильців» з 1 грудня підвищуються: для інвалідів першої групи – з 216,9 грн. до 220,2 грн., другої групи – з 144,6 грн. до 146,8 грн., третьої групи (а також для тих, хто страждає внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу) – з 108,45 грн. до 110,1 грн.