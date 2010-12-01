На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9635/7,9740, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9695/7,9745 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2533/0,2537, на 12:00 ціни знизилися до 0,2530/0,2531. У Росії курс долар-рубль піднявся, і на 12:00 встановився на рівні 31,4555 (+0,0455).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3072/1,3074, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4135/10,4295, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4195/10,4320.