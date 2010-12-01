Соболєв: наступний тиждень у ВР буде пленарним і саме тоді розглядатимуть зміни до ПК

Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ прогнозує, що пропозицій Президента до Податкового кодексу будуть розглянуті не раніше наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ні в четвер, ні в п’ятницю вони розглянуті не будуть. Це пов’язано з тим, що до цього часу немає погодженої редакції в Кабміні та в Адміністрації Президента», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він спрогнозував, що це питання буде перенесено на наступний тиждень. «Це буде тиждень, скоріш за все, робочий, бо ми розуміємо, що зірвані всі терміни прийняття і ухвалення бюджету. І, таким чином, фактично наступний тиждень буде відповіддю на запитання: «Що ж мав на увазі Президент, коли ветував закон?», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Він доручив робочій групі до четверга підготувати пропозиції до Податкового кодексу.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключив, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме ці пропозиції.

***Наступного тижня – 6-12 грудня – народні депутати, згідно з графіком, мають працювати в комітетах і фракціях.