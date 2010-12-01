Парламент не підтримав законопроект про скасування податкової міліції

Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 114 (при необхідних 226 – УНІАН) із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За це рішення проголосував 91 народний депутат із фракції БЮТ, 22 - із фракції НУ-НС та 1 позафракційний депутат.