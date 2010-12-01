У НБУ вважають коливання на валютному й ресурсному міжбанку ринковими – Арбузов

У Національному банку України вважають коливання на валютному й ресурсному міжбанку ринковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ журналістам у середу.

“Це результат економічних процесів. Ми не бачимо, що б могло викликати різкі коливання по курсу й по ціновій політиці на ресурсному ринку”, - сказав С.АРБУЗОВ, зазначивши, що це нормальний ринковий процес.

За його словами, у Нацбанку також немає побоювань із приводу стану платіжного балансу, і це також не матиме будь-яких наслідків для різкого коливання курсу гривні.