Верховна Рада не підтримала законопроекти про спрощену систему оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ВР не підтримала проект закону «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», автором якого є Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ).

За дане рішення проголосував 101 (при необхідних 226 – УНІАН) із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адама МАРТИНЮК підкреслив, що не тільки Комітет ВР з питань податкової та митної політики пропонував не підтримувати даний законопроект, але й навіть депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН не підтримав даний законопроект.

Також парламент не підтримав законопроект з аналогічною назвою, внесений народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ.

За даний законопроект проголосували лише 6 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.