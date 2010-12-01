Підприємці завтра проведуть масовий мітинг

Підприємців не влаштовує вето Президента України на окремі частини Податкового кодексу, прийнятого в парламенті, тому вони вимагають розробки цілком нового варіанту кодексу і завтра знову збираються на масовий мітинг на Майдані Незалежності в столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили представники Центрального штабу порятунку українського підприємництва.

Так, прес-секретар Штабу Святослав ШВЕЦОВ зазначив, що “накладено не вето, а Податковий кодекс з поправками, внесеними Адміністрацією Президента, направлений знову до Верховної Ради, і фактично це не є вето”.

“Наша вимога до Президента - повне вето - не знімається. Вона так само актуальна”, - підкреслив він.

За словами С.ШВЕЦОВА, групою осіб, уповноважених для переговорів від підприємців, 25 листопада в Адміністрацію Президента і 28 – в Міністерство фінансів були подані документи, які говорять про те, що близько 200 статей Податкового кодексу, тобто більше половини, потребують змін. “Документ, в якому половина статей потребує змін, - треба розробляти з нуля. Ніякими поправками це не змінити”, - підкреслив представник Штабу порятунку підприємництва.

При цьому він наголосив, що акція підприємців є цілком аполітичною.

“Але при цьому спостерігаються спроби різних політичних сил вплинути на цей процес і розколоти, особисто з боку влади, ряди протестуючих різними заявами та провокаціями”, - стверджує він.

“Ми заявляємо, ніякого розколу немає. Є національно-координаційна рада підприємців і є групи організаторів, які висувають одні й ті ж вимоги з 22 листопада: це вето Президента на Податковий кодекс, повернення його у ВР та відміна парламентом Податкового кодексу. Це створення спільної експертної групи та розробка цілком нового документа і внесення його у ВР та голосування за нього”, - зазначив С.ШВЕЦОВ.

У роботі прес-конференції взяли участь представники переговорної групи від Центрального штабу порятунку підприємництва Юрій ЄРЕМЕНКО, Євген ШАПОВАЛЕНКО, Володимир ДОРОШ, які заявили про свою “непохитну та монолітну позицію”: “Ми рухаємося у напрямку вето і рухаємося в напрямку покарання винних. Будь-які деструктивні моменти нас з цього шляху не звернуть”.

“Якщо зараз якісь заяви окремих осіб десь відбуваються, що ніби хтось веде якісь переговори (про зміни лише окремих статей ПК – УНІАН) – це тільки особиста ініціатива і деструктив”, - сказав Ю.ЄРЕМЕНКО.

Він також нагадав, що підприємці наполягають на відставці авторів Податкового кодексу. Перш за все, за словами учасників прес-конференції, це повинно торкнутись віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА та голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

В.ДОРОШ, який є керівником інформаційного центру Штабу порятунку, зі свого боку зазначив: “Місто Волі” (на Майдані Незалежності) стоїть і стоятиме доти, поки ми не переконаємося, що новий Податковий кодекс таки почне розроблятись. Ми наполегливо рекомендуємо бюджет-2011 формувати на старій податковій базі”.

Він повідомив, що свої вимоги підприємці мають намір оголосити завтра на мітингу: “Ми завтра на Майдані Незалежності проводимо збір суб’єктів господарювання з усієї країни для того, щоб влада зрозуміла, що вона нас не заговорила. Ми готові до конструктиву, готові до діалогу, до партнерських відносин”.

За його інформацією, збір призначено на 10.00. Передбачається, що на Майдані зберуться декілька десятків тисяч осіб.

Під час прес-конференції представники підприємців також заявили про тиск з боку правоохоронних органів. Зокрема, координатор Центрального штабу порятунку підприємництва Петро МИХАЙЛЕНКО сказав: “Продовжується тиск з боку правоохоронних органів на активістів даної акції. Як тільки ми заявляємо, що планується наступний масштабний захід, на адресу активістів приходять повістки на ту ж дату з вимогою відвідати правоохоронні органи для дачі пояснень...”.