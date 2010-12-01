Зближення податкового і бухгалтерського обліку скоротить бізнес-звітність – Лук’янов

Зближення податкового і бухгалтерського обліку дозволить скоротити звітність бізнесу.

Таку думку УНІАН висловив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Владислав ЛУК’ЯНОВ.

«Я вважаю, що нам необхідно зближувати бухгалтерський і податковий облік, нам не потрібно вести декілька звітностей», - відзначив він.

Проте, за словами депутата, в даному питанні виникнуть проблеми через посилення контролю податківців за операціями підприємців. «Зрозуміло, що там виникають питання податкових різниць, які чіткіше визначають, які операції бізнесу є прибутковими, які – збитковими, і дають можливість контролюючим органам зосередитися на контролі саме тих операцій, які є збитковими для бізнесу. А ми знаємо, що саме шляхом збиткових операцій дуже часто здійснюються ці непрозорі дії», - сказав депутат.

В.Лук’янов відзначив, що на сьогодні в комітеті обговорюється збільшення обсягу річної виручки для спрощеної системи оподаткування. «Зараз ця цифра обговорюється. Вона може бути більше 300 тис. грн., можливо, це буде 500 тис. грн. А з використанням касових апаратів може бути також підвищений бар`єр», - сказав він.