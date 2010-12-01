Через нецільове використання «спрощенки» великий бізнес недоплачує до бюджету майже 20 млрд. грн. – експерт

Внаслідок нецільового використання спрощеної системи оподаткування великий бізнес недоплачує до державного бюджету близько 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Владислав ЛУК’ЯНОВ.

«На мій запит у Міністерство фінансів я одержав інформацію, що тільки 23 компанії із загальними оборотами 52 млрд. грн. – це компанії, які надають послуги через мережу посередників у секторі торгівлі. Вони мають податковий тиск на рівні... 0,5% і менше. При тому, що підприємства, які працюють на загальній системі оподаткування, використовуючи ті самі оборудки, платять податки до 4%, тобто, порахувавши ці цифри, ми бачимо, що тільки 20 компаній мають обсяг несплати податків на рівні 2 млрд. грн.», - сказав депутат.

За його словами, в цілому сума податків, які недоплатили до бюджету, сягає 20 млрд. грн. «Якщо зробити екстраполяцію і порахувати весь обсяг несплати податків, то бачимо, що майже 12-15, оптимістична картина – близько 20 млрд. грн., не платяться тільки за рахунок однієї цієї схеми (схема фіктивного перетворення великого бізнесу в малий – УНІАН)», - зазначив В.ЛУК’ЯНОВ.

На його думку, ця схема має бути ліквідована з 2011 року. «Ми вважаємо, що наступного року ця схема має бути заборонена законодавчо, адже зараз цим компаніям не можна навіть пред`явити якісь законодавчі претензії. Українське законодавство дає можливість ухилятися від сплати податку на прибуток і таким чином не наповнювати бюджет», - каже він.