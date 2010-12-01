Експерт констатує наявність низки недоліків у проекті Житлового кодексу

Керівник «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО констатує наявність низки недоліків у проекті Житлового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

На думку експерта, одним з недоліків проекту Житлового кодексу, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, є повернення пені для боржників з плати за житлово-комунальні послуги у розмірі 0,1% від суми, що має бути сплачена. Він нагадав, що пеня за несвоєчасну сплату за житлово-комунальні послуги була відмінена у 90-х роках минулого століття, і тоді законом передбачалося, що ця норма може бути повернута у разі, якщо будуть погашені борги громадянам з виплат заробітної плати.

Станом на сьогодні, за словами О.СЕРГІЄНКА, по-перше, пеня передбачена в проекті Житлового кодексу, збільшена у 10 разів, порівняно з тією, що була. По-друге, заборгованість із зарплат громадянам залишається значною. Тому, за словами експерта, законних підстав для її повернення на сьогодні немає. При цьому він додав, що за останні роки населення досить справно платить за житлово-комунальні послуги, зокрема рівень оплати населенням складає близько 100%. Натомість, нагадав експерт, значні борги за житлово-комунальні послуги мають, насамперед, бюджетні підприємства. Тому, підсумував він, повернення на законодавчому рівні пені не виправить ситуацію у житлово-комунальному господарстві.

Також він піддав критиці норму проекту Житлового кодексу, яка допускає примусове виселення з житла громадян у разі несвоєчасної або несплати кредиту, який брався на купівлю житла. За словами О.СЕРГІЄНКА, Житловий кодекс мав би розв’язувати цю проблему, а не створювати додаткові для громадян. О.СЕРГІЄНКО сказав, що у кодексі слід було б значно детальніше розписати, у яких випадках і яким чином можна вирішити подібні проблеми.

Також О.СЕРГІЄНКО назвав неоднозначною норму проекту кодексу, яка зобов’язує власників квартир багатоквартирних будинків обрати собі обслуговуючу компанію. На його думку, така примусова норма звужує права громадян, а отже, порушує Конституцію України. Експерт зазначив, що створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) є позитивною ініціативою, однак не можна примушувати людей, які є власниками своїх квартир, входити до таких об’єднань, якщо вони цього не бажають.

О.СЕРГІЄНКО додав, що запровадження ОСББ потребує серйозної роз’яснювальної роботи серед громадян, за допомогою якої власники квартир змогли б зрозуміти позитивні сторони цього нововведення.