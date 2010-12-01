Держфінпослуг заявляє про безпідставність звинувачень на її адресу з боку учасників ринку

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг ) вважає безпідставними звинувачення в неефективній роботі і ухваленні незаконних рішень, які лунають на її адресу з боку учасників ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Держфінпослуг Ірина ГОВОРУН.

“Публікації і заяви про ускладнення реєстраційних, ліцензійних або дозвільних процедур за рахунок встановлення не передбачених законодавством вимог і правил до діяльності фінансових установ не відповідають дійсності, - сказала І.ГОВОРУН. - Зокрема, автори публікацій і гучних заяв не надали жодного факту, жодного посилання на норми закону і підзаконного акту, які б могли підтвердити їхні слова».

Вона зазначила, що в ухваленні рішень Держфінпослуг керується виключно нормами законодавства.

При цьому І.ГОВОРУН висловила думку, що критика роботи регулятора ринком пов`язана не стільки з Держфінпослуг, скільки безпосередньо з її головою Василем ВОЛГОЮ.

“Це стосується виключно особи голови, відносно якого існує якийсь моральний пресинг. Оскільки, якби були конкретні факти (факти порушення законодавства Комісією - УНІАН), це б не публікувалося у ЗМІ, а передавалося б до правоохоронних органів», - сказала І.ГОВОРУН.