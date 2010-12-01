Держфінуслуг поки не призначатиме додаткові перевірки страховикам

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінуслуг) поки не призначатиме додаткові аудиторські перевірки страховикам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Держфінуслуг Ірина ГОВОРУН.

При цьому вона відзначила, що комісія не має наміру відмовлятися від практики проведення таких перевірок, проте ряд моментів в даному питанні вимагають доопрацювання.

«Держфінуслуг припинила ініціативу щодо проведення додаткових аудиторських перевірок, але тільки для того, щоб допрацювати додаткову нормативну базу, щоби не виникало ніяких питань у страховиків щодо проведення цих додаткових перевірок» - сказала І.Говорун.

Вона відзначила, що згідно ст. 37 Закону «Про страхування» Держфінуслуг має право не частіше за один раз на рік призначати проведення за рахунок коштів страховика додаткової обов`язкової аудиторської перевірки його діяльності з визначенням аудитора.

Відповідно, за словами заступника голови Держфінуслуг, призначаючи такі перевірки, регулятор діяв відповідно до законодавства.

На її думку, саме той факт, що Держфінуслуг вперше використовувала дану норму закону, і викликав негативну реакцію з боку учасників ринку.