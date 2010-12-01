На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9710/7,9780 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9635/7,9740, на 12:00 ціни підвищилися 7,9695/7,9745. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 7,9710/7,9780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2533/37, на 12:00 ціни знизилися 0,2530/31. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2531/33. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4800 (+0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2975/1,3115. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4135/10,4295, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4195/10,4320. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4375/10,4525.