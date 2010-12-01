Підприємці стурбовані поспішною підготовкою змін до Податкового кодексу.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила координатор Ради об`єднань підприємців України Алла АЛЕКСЕНЦЕВА.

“Ми сьогодні вимагали вето Президента. Вето є, але яке це вето… Президент сказав до завтрашнього дня дати йому пропозиції з проблемних питань. Сьогодні після засідання уряду бачимо, що уряд говорить, що кодекс знову буде направлений до Верховної Ради. Але як можна за два дні проаналізувати всі ті аспекти, які є мінами сповільненої дії для того, щоб економіка України розвивалася», - говорить вона. За її словами, необхідно врахувати зміни з таких об`ємних питань, як спрощена система оподаткування, адміністрування тощо.

За словами першого віце-президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В‘ячеслава БИКОВЦЯ, в усіх представлених варіантах проектів Податкового кодексу впродовж усієї підготовки законопроекту інтереси малого бізнесу не були враховані. «З одного боку, ось ця пасивність бізнесу, яка була в процесі підготовки проекту податкового кодексу, вона показала себе з негативної сторони. Але те, що бізнес, нарешті, зрозумів, як з ним обійшлися, це вселяє надію, що матимемо деякий позитив», - говорить він.

На думку В.БИКОВЦЯ, на сьогодні в суспільстві формується негативна оцінка діяльності малого бізнесу. «В процесі підготовки Податкового кодексу ми почули, що малий бізнес не хоче платити податки… Інша теза – існує така думка, що підприємці не хочуть обліку. Та будь ласка – вони дадуть облік…» - сказав він.

Підприємці наголошують на необхідності створити економічну політику, де головну роль виконуватиме верховенство права, а також вимагають встановити чіткі і прозорі правила гри у веденні бізнесу і побудові економіки країни, яких повинні дотримуватися без виключення всі.

Крім того, А.АЛЕКСЕНЦЕВА оголосила про акцію “Пора поважати підприємців”, яка відбудеться 2 грудня о 9.00 біля стін парламенту, де будуть озвучені відповідні вимоги.