Литвин: відправляти у відставку членів економічного блоку уряду недоцільно

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що на сьогодні недоцільно відправляти у відставку членів економічного блоку уряду.

Про це він сказав в ефірі радіо «Ера-FM», відповідаючи на питання журналіста.

В.ЛИТВИН зазначив, що у відповідь на вимоги опозиції відправити у відставку економічний блок уряду «можна і такий крок робити, але треба тільки подивитися, хто ж на лаві запасних».

Він нагадав, що Кабінет міністрів має подати на розгляд парламенту, а Верховна Рада - ухвалити державний бюджет на 2011 рік, а у разі звільнення урядовців, чи «зараз знайдуться нові люди, які повністю в темі по бюджетних питаннях і внесуть завтра бюджет».

«Я не думаю, що, виходячи з інтересів країни, було б дуже правильним рішенням, щоб завтра розігнати весь економічний блок уряду і паралізувати повністю економічне життя в Україні», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, необхідно спрогнозувати, які відбудуться процеси в Україні, і як вона буде сприйнята у світі, якщо не буде ухвалено держбюджет на наступний рік.

«Тому зрозуміло, що якісь висновки будуть, я їх не виключаю у майбутньому», - наголосив голова ВР.

Він нагадав, що зараз завершується робота над розробкою адміністративної реформи, в рамках якої насамперед передбачено скорочення працівників центральних органів виконавчої влади, укрупнення міністерств і відомств. «Очевидно, у процесі реорганізації буде враховуватись ефективність тих чи інших клерків», - підкреслив В.ЛИТВИН.