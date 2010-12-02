Підприємці заявляють, що ніякого меморандуму з урядом не підписували

Представник переговорної групи від Центрального штабу порятунку підприємництва, голова правління Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні Володимир ДОРОШ заявляє, що підприємці ніякого меморандуму з урядом не підписували, і після зустрічі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з підприємцями у суботу, 27 листопада, у наметовому містечку на Майдані Незалежності у Києві, більше ніяких зустрічей і переговорів не велося.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Сьогодні є чимало інформації, що були й зустрічі, і проведений референдум, але це влада видає бажане за дійсне, щоб імітувати свої дії в очах Президента, оскільки наші вимоги є чіткі і незмінні: повне ветування Податкового кодексу. Ми вимагаємо, щоб бюджет наступного року формувався на старій, існуючій базі оподаткування (оскільки неможливо документ якісно пропрацювати за добу чи дві), і щоб новий Податковий кодекс, який буде прийнятий на початку наступного року, вступав у дію з 1 січня 2012 року, як це передбачає закон про бюджет», - сказав В.ДОРОШ.

Він заперечив чутки, що за організацією акцій протесту підприємців стоять будь-які політичні сили. «Ця акція проходить без будь-яких політичних гасел, без будь-якої підтримки політичних партій. Так, у нас є певна підтримка окремих депутатів, які проводять на Майдані зустріч із виборцями, щоб наметове містечко «Місто волі» могло стояти, і щоб ми могли відстояти свої законні права і інтереси. Якщо наметове містечко зникне, важко буде вести будь-які перемовини», - підкреслив представник переговорної групи.

Коментуючи слова прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що протестувальники «замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи», В.ДОРОШ наголосив: «Мене дивує позиція пана АЗАРОВА. Буквально вчора-позавчора він визнавав, що є порушення, представники Партії регіонів визнають, що у цьому Податковому кодексі є 11 порушень Конституції. Пан АЗАРОВ також заявляв, що він був здивований, що підприємці хочуть платити податки. Наче ми цього не хотіли! А сьогодні інша риторика. Я так розумію, що оточення (Президента) хоче викривити ситуацію, аби зберегти свої посади».

Разом із тим, В.ДОРОШ підкреслив, що підприємці виступають за конструктивний діалог із владою та усвідомлюють необхідність реформування податкової системи.

«Ми розуміємо, що за 12 років ті ставки від 20 до 200 гривень дійсно не відповідають реаліям. Ми пропонували спокійно все збільшити у 5 разів. Тобто, зробити мінімум від 100 до 1000 гривень «вилку», але не 500 максимум. Хай люди показують нормально свої доходи і сплачують більше податків. Хтось заплатить 100 гривень, але більшість заплатить 500, 800, 1000. А з цієї тисячі 42% йтимуть до Пенсійного фонду, так, як це було раніше, і тоді людина не буде знати ні працівників Пенсійного фонду, ні податківців. Вона сплатить за патент і буде думати, як розвивати бізнес і не думатиме, що завтра її будуть перевіряти».

Коментуючи інформацію про можливу зустріч підприємців, що беруть участь у акції протесту на Майдані Незалежності, із Президентом, В.ДОРОШ повідомив: «Я чув, що якась переговорна група і туди вписуються представники. Але я ще раз наголошую: жодна уповноважена особа від координаційної ради підприємців ніякого меморандуму з урядом не підписувала, і ні про яку робочу групу не йшлося».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня на Урядовому порталі з’явилось повідомлення, що урядова робоча група і представники малого бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування, підписали Меморандум з узгодження спільних дій щодо Податкового кодексу. Як повідомляє Урядовий портал, підписання відбулося за результатами переговорів, черговий раунд яких відбувся 1 грудня.

Згідно з меморандумом, сторони дійшли згоди у тому, що необхідно створити стабільні та незмінні умови для роботи підприємців України, що має бути відповідним чином відображено у тексті Податкового кодексу.

За даними Кабінету міністрів, уряд і підприємці погодилися створити Координаційну раду малого і середнього бізнесу при Кабміні і включити представників малого та середнього бізнесу до складу громадських рад і колегій при органах виконавчої влади.

Водночас, відповідно до тексту документа, до 1-го, 2-го, 13-го та 14-го розділів Податкового кодексу будуть внесені узгоджені сторонами зміни.

“Сторони також домовилися не застосовувати штрафні санкції з пенсійних внесків, які нараховані на 01.12.2010 року для підприємців, що є платниками єдиного податку, та до 01.01.2011 року доопрацювати законодавство з питань єдиного соціального внеску”, – йдеться у повідомленні.

“Крім того, меморандумом передбачено запровадити мораторій на переслідування учасників акцій протесту. Також передбачено, що керівники відомств, які зробили помилки при підготовці Податкового кодексу, будуть притягнуті до відповідальності”, – повідомляє урядовий портал.