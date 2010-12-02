Близько 2 тисяч підприємців беруть участь у мітингу на Майдані Незалежності
11:00, 02 грудня 2010Фінанси
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Близько 2 тисяч підприємців беруть участь у мітингу на Майдані Незалежності в Києві проти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за даними міліції, у мітингу беруть участь близько 1,5 тис. осіб.
Мітингувальники продовжують прибувати до центральної частини Києва.
Безпосередньо у центрі столиці охорону громадського порядку забезпечують 40 працівників міліції. Ще 1100 перебувають у резерві.
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