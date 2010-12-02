Експерт: сьогодні пара EUR/USD може досягти позначки 1,3200-1,3280

На торгах у четвер, 2 грудня, пара EUR/USD у разі пробиття рівня 1,3150 може попрямувати до позначки 1,3200 і 1,3280, основна підтримка знаходиться на рівні 1,3100, подолання якого направить пару до 1,3050 і 1,3000. Такий прогноз аналітиків інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, відхід нижче за рівень 1.5600 спрямує пару GBP/USD до відмітки 1,5550 і, можливо, до підтримки 1,5500. Оскільки зростання пари обмежене рівнем 1,5650, його подолання націлить пару до 1,5700.

Рух вгору для пари USD/JPY обмежений рівнем 84,40, а наступний опір знаходиться на відмітці 86,00. Відхід нижче 84,00 відправить пару до діапазону 83,60-83,80.

Пара долар/франк у разі подолання порогу 1,0040 може попрямувати до відмітки 1,0200. Якщо ж пара проб`є вниз паритет, то може попрямувати до 0,9050.

Торги до виступу Президента ЄЦБ, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, проходитимуть спокійно, незважаючи на вихід даних про зміну ВВП Єврозони і рішення по процентній ставці. Так само варто звернути увагу на дані щодо безробіття в США. Рухи на ринку залежатимуть від коментарів Тріше, а позитивна інформація з безробіття в США можуть надати підтримку євро у зв`язку з відновленням інтересу до ризиків.