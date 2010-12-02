Королевська заявляє про навмисний зрив владою бюджетного процесу

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що головною проблемою, що стоїть на порядку денному, є зрив бюджетного процесу.

Про це народний депутат заявила на брифінгу у Верховній Раді в середу, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Відповідно до Бюджетного кодексу, держбюджет на 2011 потрібно було прийняти до 1 грудня. На жаль, Кабмін навіть не подав проект Бюджету до парламенту і намагається його скласти, ґрунтуючись на неіснуючій податковій базі, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Наука, за якою готується бюджет на 2011 рік, називається хіромантія. Жодний видатний економіст світу не зможе скласти держбюджет, не маючи чіткого розуміння, як формуватиметься його дохідна частина».

На її думку, 2010 рік виявився втраченим для реформ. «Податкову реформу, яка стала формальним приводом для зриву бюджетного процесу, провалено. Через бездарні дії псевдореформаторів з уряду дискредитовано само поняття реформ в Україні. Викликає сумнів здатність влади провести реформи і в 2011 році», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«У цивілізованій країні люди платять податки для того, аби жити в соціально захищеному комфортному середовищі. У нашій країні збирають податки з людей як оброк для того, аби потім утримувати колосальну армію чиновників, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – При цьому вітчизняні бюрократи навіть неспроможні сформулювати і запропонувати суспільству дорожню карту розвитку економіки країни».

Довідка УНІАН. Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабмін повинен затвердити проект закону про держбюджет і внести його разом з необхідними матеріалами на розгляд Верховної Ради не пізніше 15 вересня. Відтак, до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету надійшов у Верховну Раду після повторного подання Кабміном), профільний парламентський комітет зобов`язаний припинити прийом пропозицій до законопроекту, а до 15 жовтня (20-го - в разі повторного подання) - підготувати до нього свої пропозиції і звіти. Проект держбюджету повинен бути прийнятий у першому читанні не пізніше 20 жовтня, в другому читанні - до 20 листопада, в третьому читанні - до 1 грудня.

У статті 27 Бюджетного кодексу прямо вказано, що закони України, які впливають на формування дохідної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування дохідної і/або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, який наступає за плановим (у даному разі – переносяться на 2012 рік).

Водночас, представники уряду не раз заявляли про те, що бюджет на 2011 рік буде сформований на базі нового Податкового кодексу.

Нагадаємо, 30 листопада, після масових протестів підприємців, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс.