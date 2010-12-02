КС визнав неконституційним ряд положень бюджету-2010

Конституційний Суд України визнав неконституційним ряд положень закону про державний бюджет України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС було прийняте 30 листопада і обнародуване сьогодні.

Зокрема, визнана неконституційною ст. 14 держбюджету щодо повноважень міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням позик і наданням держгарантій.

Також визнана неконституційною ст. 24 держбюджету, якою передбачений дозвіл у процесі приватизації державного майна оплачувати його вартість у вільно конвертованій валюті.

Неконституційною визнана і ст. 64 держбюджету, яка встановлює, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг відноситься дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ групи або інвалідами І групи; особи, які проживають разом з інвалідами війни І групи і доглядають за ними за умови, що інвалід війни не перебуває в шлюбі; непрацездатні батьки; особи, які знаходяться під опікою і доглядом громадян, котрі мають право на пільги, якщо вони живуть разом.

Конституційний Суд також визнав таким, що не відповідає Конституції п.7 розділу 7 заключних положень держбюджету щодо повноважень уряду за угодою з Бюджетним комітетом парламенту приймати рішення стосовно перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, які передбачають додаткові витрати з державного і місцевих бюджетів.

Крім того, КС визнав неконституційними пункти 8-13 заключних положень держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 54 депутати парламенту направили до Конституційного Суду подання про відповідність Конституції окремих положень держбюджету-2010 в червні цього року.