Вето на ПК захистило Президента від критики малого і середнього бізнесу - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що вето на Податковий кодекс захистило Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від критики малого і середнього бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, у п’ятницю, 3 грудня, у Верховній Раді фактично відбудеться повторне друге читання Податкового кодексу.

«Якщо проаналізувати вислови чільних представників команди Президента, то, як я і прогнозував, йдеться про політичне вето на Податковий кодекс, яким Президент висловив своє незадоволення розробниками цього законопроекту (передовсім урядом і Податковою адміністрацією) та частково солідаризувався з акцією протесту і опозицією», - сказав М.ТОМЕНКО.

Натомість, на думку віце-спікера, все, що прогнозовано відбудеться у п’ятницю у Верховній Раді, буде фактичним повторним другим читанням Податкового кодексу. «Оскільки Президент поверне документ зі своїми пропозиціями, то, у відповідності до статей 134 та 135 Регламенту ВР, кожна пропозиція Президента голосуватиметься окремо і в разі прийняття всіх пропозицій (що неодмінно так і буде) нова версія Податкового кодексу буде вважатися прийнятою в цілому, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від конституційного складу ВР», - нагадав М.ТОМЕНКО регламентні норми.

Він також нагадав, що, відповідно до статті 136 Регламенту ВР, прийнятий після повторного розгляду закон з пропозиціями Президента оформляється профільним комітетом і подається на підпис голові Верховної Ради України, який підписує та невідкладно відправляє його Президенту України. «Отож, теоретично, оновлений Податковий кодекс може стати законом вже приблизно з понеділка», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Водночас, він зазначив, що його дивують заяви як з боку урядовців, так і з боку експертів про необхідність 300 голосів депутатів для ухвалення рішення. «Як бачимо, команда Президента вибрала найпростіший шлях, яким Президент не стає ключовим об’єктом критики малого і середнього бізнесу, а для остаточного ухвалення оновленого Податкового кодексу, достатньо голосів 226 народних депутатів», - наголосив М.ТОМЕНКО.