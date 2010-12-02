Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями - 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань, що продовжувалося – 7,9670/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2536/40, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4635/10,4805. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3135/37 (у середу — 1,3072/74).

В середу Нацбанк на ринок не виходив.