Симоненко: Якщо діяти згідно з Регламентом, то ВР до кінця цього року не ухвалить проект бюджету

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що якщо діяти відповідно до Регламенту, то парламент до кінця цього року не ухвалить проект бюджету на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «зрозуміло, що ВР сьогодні вже, якщо діяти за Регламентом, не встигне прийняти до кінця цього року проект бюджету на 2011 рік».

П.СИМОНЕНКО зазначив, що спочатку необхідно «врегулювати процес, пов’язаний з Податковим кодексом». Він також висловив переконання, що проект бюджету на 2011 рік має створюватися на новій податковій базі.