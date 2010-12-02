Уряд внесе в парламент проект бюджету на 2011 рік 9 грудня, припускає Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що, найімовірніше, уряд внесе в парламент проект державного бюджету на 2011 рік у четвер, 9 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, «якщо вони (Кабінет Міністрів України – УНІАН) внесуть у четвер, що найбільш ймовірно, тому що засідання уряду буде в середу, тоді нам не буде необхідності збиратися наступного тижня».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що в такому разі немає необхідності проводити додаткове засідання парламенту, і Верховна Рада працюватиме в плановому сесійному режимі з 14 по 17 грудня.

На думку О.ЄФРЕМОВА, цього року можливо прийняти державний бюджет на 2011 рік. За його словами, «здебільшого документ напрацьований на базі Податкового кодексу, що приймається». При цьому він додав, що уряду знадобиться декілька днів після голосування в парламенті стосовно пропозицій Президента, аби погодити нову редакцію Податкового кодексу з проектом бюджету.

«І два тижні (у грудні передбачені два пленарні тижні – УНІАН) цілком досить, аби Верховна Рада змогла бюджет прийняти в першому читанні, розглянути його глибше і в другому читанні затвердити остаточно», - сказав О.ЄФРЕМОВ.