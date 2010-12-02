Дохідна частина бюджету столиці за 9 місяців виконана лише на 54%

Дохідна частина загального фонду бюджету Києва за 9 місяців п.р. виконана на 53,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зазначалося сьогодні у звіті начальника Головного фінансового управління КМДА Володимира РЕПІКА, який був озвучений на сесії Київради.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за дев’ять місяців цього року до загального фонду бюджету Києва надійшло 10,8 млрд. грн., що складає 53,7% до затверджених планових показників.

Основна частина цих надходжень – це податкові надходження, які склали за період з січня по вересень 9 млрд. грн., або 62,2% планових показників та 98% до обсягу всіх планових надходжень загального фонду. В тому числі податки з доходів фізичних осіб за дев’ять місяців склали 7,3 млрд. грн., що складає 63% від плану. Дохід від сплати за землю за вказаний період склав 1,4 млрд. грн., або 58,8% від плану.

Виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Києва за 9 місяців п.р. склало, за інформацією В.РЕПІКА, 1,5 млрд. грн., або 49% планових показників.

Видатки загального фонду бюджету Києва з урахуванням трансфертів за 9 місяців цього року складають 11,1 млрд. грн., або 55,1%. Зокрема, на утримання та розвиток соціально-культурної сфери пішло 69% усіх вказаних видатків, причому левова частка їх була направлена на заробітні плати бюджетникам, сплату комунальних послуг бюджетних організацій, придбання медикаментів тощо.

Як повідомив В.РЕПІК, на благоустрій столиці було витрачено 194 млн. грн., на забезпечення роботи транспорту міста – 286 млн. грн., у тому числі 145 млн. – субвенція з держбюджету на пільговий проїзд громадян.

Видатки спеціального фонду за 9 місяців цього року мали скласти 3,5 млрд. грн., але фактично вони склали 1,3 млрд. грн., тобто 36,7%.

Як зазначив В.РЕПІК, левова частина спецфонду – 2,2 млрд. грн. – передбачалась на капітальне будівництво, але фактично за дев’ять місяців ці видатки склали 428 млн. грн., або 19,3%.

Як зазначив керівник фінуправління, за попередніми оцінками, недовиконання бюджету столиці в цьому році на кінець року складатиме близько 2 млрд. грн. За його словами, фактичний стан справ дозволяє прогнозувати, що до бюджету не надійде податків на дохід з фізичних осіб орієнтовно 1,5 млрд. грн., і по надходженням плати за землю – близько 0,5 млрд. грн.