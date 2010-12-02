Соболєв заявляє, що за 11 місяців цього року дефіцит держбюджету вже досяг 10 млрд. грн.

За підсумками 11 місяців цього року, за даними Державного управління статистики, дефіцит бюджету вже сягає 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Опозиційного ряду заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«Усі розказки про те, що ми виконаємо цей бюджет і попадаємо чітко в ті межі, які є, є неправдою», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, аби виправити ситуацію, необхідно ухвалити низку законів, які б дали послаблення у податковому плані малому та середньому бізнесу.