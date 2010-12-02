УСПП вважає, що необхідно припинити набуття чинності закону «Про захист персональних даних»

Український союз промисловців і підприємців виступає з ініціативою про припинення набуття чинності закону України «Про захист персональних даних».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході обговорення цього закону заявив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

На його думку, закон, який мав набути чинності з 1 січня 2011 року, в своєму нинішньому вигляді істотно ускладнить ведення бізнесу, пов`язаного з використанням персональних даних громадян України.

«Одна з основних проблем цього закону, його невиправдана всеосяжність. Відсутність в законі чіткого визначення того, що є персональними даними, дозволить держчиновникам тлумачити це поняття на власний розсуд. У результаті виникає висока ймовірність посилення фіскального тиску на бізнес. Дуже великі повноваження контролюючого органу, який поки так і не створено, можуть спровокувати зростання корупції», - відзначив А.КІНАХ.

Він заявив, що УСПП підтримує ініціативу ряду галузевих асоціацій України і має намір звернутися до Президента України з проханням припинити набуття чинності закону України «Про захист персональних даних» з метою його доопрацювання.

Водночас, А.КІНАХ відзначив важливість і необхідність цього закону для України. «В цілому закон потрібний і відповідає європейському законодавству. Проте, до окремих пунктів закону є серйозні зауваження, які необхідно врахувати. Інакше закон може істотно зменшити інвестпривабливість України», - додав він.

З ініціативою про припинення набуття чинності законом до УСПП звернулися представники Української асоціації директ-маркетингу, Інтернет асоціації України, Асоціації зовнішньої реклами, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій, Союз орендаторів і підприємців, Федерація металургів України та інші.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про захист персональних даних".

Законом регулюються відносини, пов`язані із захистом персональних даних під час їх обробки.

Згідно з законом, об`єктами захисту є персональні дані, які обробляються в базах персональних даних. Персональні дані, окрім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Законом може бути заборонене віднесення персональних даних певних категорій громадян або їх вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом.

Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, засновницьких або інших документах, які регулюють діяльність власника бази персональних даних, і відповідати законодавству про захист персональних даних.

У разі зміни певної мети обробки персональних даних суб`єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

База персональних даних підлягає обов`язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних в Державний реєстр баз персональних даних. Положення про Державний реєстр баз персональних даних і порядок його ведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб`єкта персональних даних, наданого власникові бази персональних даних на обробку цих даних або відповідно до вимог закону.