Азаров вважає, що Україна і Лівія можуть збільшити товарооборот до 1 млрд. дол. на рік

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що Україна і Лівія мають всі можливості для того, щоб збільшити товарооборот до 1 млрд. доларів на рік.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації й масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив в інтерв`ю лівійській газеті «Маль ва Аамаль» («Фінанси і бізнес») під час офіційного візиту до Лівії 23-24 листопада.

М.АЗАРОВ зазначив, що Україна розглядає Лівію як стратегічного партнера і свого роду «провідника» на Африканському континенті.

За словами прем`єр-міністра, сьогодні обсяги двостороннього товарообороту не відповідають можливостям країн. За підсумками січня-серпня 2010 року товарооборот України з Лівією становив близько 100 млн. дол., тоді як з Єгиптом – 800 млн. дол.

«Ми повинні зробити рішучі кроки для розвитку співпраці. Вважаю, що цілком реально розраховувати на доведення показника товарооборот до рівня в 1 млрд. дол. на рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також привітав велику зацікавленість і участь лівійських інвесторів у багатосторонніх інвестиційних проектах в Україні, зокрема з будівництва готелів у рамках підготовки до проведення Євро-2012. М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд продовжує роботу над проектом з виділення Лівії 100 тис. га землі в оренду для вирощування зернових і експорту продукції до Лівії.

Прем`єр повідомив, що в ході його візиту в Тріполі досягнуто домовленість провести в 2011 році Національну виставку Лівії в Україні, а в 2012 році – Національну виставку України в Лівії.