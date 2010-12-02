На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9750/7,9810 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9760, на 12:00 ціни зросли до 7,9785/7,9825. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9750/7,9810 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/0,2540, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2544/0,2545. На час закриття ціни знизилися до рівня 0,2540/0,2541. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,4200 (-0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,309/1,3215. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4635/10,4805, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5150/10,5265. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні знизилися до 10,5010/10,5150.