ВР розпочала розгляд пропозицій Президента до Податкового кодексу

Верховна Рада розпочала розгляд пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, доповідачем з цього питання виступає перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, а співдоповідачем – голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Пропозиції Президента до Податкового кодексу, які надійшли до ВР, складаються із 25 сторінок, а пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням Податкового кодексу – з 9 сторінок.

Зокрема, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував зберегти діючу систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва.

Про це йдеться в зареєстрованих і оприлюднених на сайті Верховної Ради пропозиціях Президента до Податкового кодексу.

«Відповідними положеннями Кодексу порушуються норми чинної Конституції України щодо гарантування права на підприємницьку діяльність, забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності (стаття 42), щодо недопущення звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод при ухваленні нових законів (стаття 22)», - зазначається у пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував депутатам виключити главу 1 розділу ХІV Кодексу, якому прописувалися нові норми, які регулюють спрощену систему оподаткування.