Янукович запропонував зберегти в ПК систему оподаткування малого бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оприлюднив свої пропозиції до Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

"Прийнятий парламентом 18 листопада 2010 року Податковий кодекс України несе суттєві ризики, що можуть обернутися звуженням прав громадян і порушенням засадничих гарантій прав і свобод, визначених Конституцією України", - йдеться у повідомленні прес-служби. Водночас у повідомленні не уточнюються деталі ветування Податкового кодексу.

В.ЯНУКОВИЧ звертає увагу на те, що у кодексі проігноровано закріплений у статті 62 Конституції України принцип невинуватості особи та звільнення її від необхідності доведення своєї правоти, порушено конституційні гарантії права власності, права здійснення підприємницької діяльності, а також конституційні гарантії захисту особою своїх прав і свобод.

На думку Президента, у кодексі йдеться про обмеження для ведення малого бізнесу, прав місцевого самоврядування, а також обмеження у здійсненні незалежної професійної діяльності та порушення засад персоналізації відповідальності.

Крім того, на думку В.ЯНУКОВИЧА, Податковий кодекс не передбачає методологічне забезпечення нових форм обліку та звітності платників податків, а також не визначає чіткий порядок здійснення податкового контролю.

У Податковому кодексі, вважає Президент, закладено дисбаланс у визначенні прав та обов`язків платника податку і контролюючих органів.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив зауваження щодо відповідності кодексу вимогам законодавчої техніки.