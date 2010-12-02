Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.

Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК.

Нагадаємо, пропозиції Президента до Податкового кодексу, які надійшли до ВР, складаються із 25 сторінок, а пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням Податкового кодексу – з 9 сторінок.

Зокрема, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував зберегти діючу систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва.

Про це йдеться в зареєстрованих і оприлюднених на сайті Верховної Ради пропозиціях Президента до Податкового кодексу.

«Відповідними положеннями Кодексу порушуються норми чинної Конституції України щодо гарантування права на підприємницьку діяльність, забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності (стаття 42), щодо недопущення звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод при ухваленні нових законів (стаття 22)», - зазначається у пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував депутатам виключити главу 1 розділу ХІV Кодексу, якому прописувалися нові норми, які регулюють спрощену систему оподаткування.