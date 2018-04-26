НБУ розрахував, якою буде економіка України в 2011-2012 роках...

Національний банк оприлюднив макроекономічний прогноз на 2011-2012 роки. Цей сценарій розроблений з урахуванням поточної ситуації на українському ринку і вимог МВФ. Цілком логічно виникає питання – наскільки розрахунки регулятора правдоподібні?..

ВВП: крок уперед, два – назад

Почнемо з ВВП. За прогнозом НБУ, в 2011-2012 рр. зростання реального ВВП буде на рівні 4%. Цифра цілком правдоподібна, причому розрахували її з запасом. З урахуванням того, що за час кризи реальний ВВП впав більш ніж на 20%, його відновний марш по 4% в рік радше означає топтання на місці. Найімовірніше, у 2011 році реальне зростання ВВП складе близько 6%. Позначиться ефект післякризової стабілізації. Не останню роль в даному питанні зіграє і Податковий кодекс. Не виключено, що ряд найбільш суперечливих і неефективних положень зведення фіскальних законів заблокують. Тоді зростання ВВП у 2011 році буде не менше 6%, а в 2012 – досягне 10%.

Інфляція: сповільнити хід не вийде

Тепер про інфляцію. Вона в 2011-2012 рр. прогнозується на рівні 11%. При цьому базова інфляція складе не більше 8%, а в середньостроковій перспективі – менше 5%. Це – абсолютно позитивний сценарій, але навряд чи він буде реалізований. Згідно з розрахунками фахівців НБУ, вірогідність прогнозу, що інфляція в 2011-2012 роках знижуватиметься, складає 25%, а підвищуватися до 19% - 95%. Іншими словами, з вірогідністю в 95% можна констатувати, що в 2011-2012 роках інфляція коливатиметься від 5 до 20%. Швидше за все, забезпечити уповільнення її темпів зростання в 2011-му, а тим паче в 2012-му не вийде. Та емісія гривні, яка була здійснена за час кризи, зараз «стерилізована» за рахунок продажу валюти з резервів НБУ. Але від цього її не стало менше. Емісійний обсяг можна скоротити тільки шляхом ревальвації курсу до рівня 5 грн./дол., що зробити неможливо. Тому емісійний тиск на товарний ринок буде і в 2011-му, і в 2012 році, в цілому, до того часу, поки ціни в доларовому еквіваленті не досягнуть докризового рівня. Тільки тоді можна буде планувати реальне уповільнення темпів інфляції.

Курс: утримати допоможе МВФ

А зараз поговоримо про курс на валютному ринку. Він у 2011-2012 рр. планується на рівні 7,9 грн./дол. з можливим відхиленням у 2%. Це означає, що курс може коливатися в межах 7,75-8,05 грн./дол. (згідно з розрахункам фахівців НБУ, вірогідність прогнозу - 25%.). Тим часом, спроможність сценарію, що в 2011-2012 рр. курс може лавіювати в межах 7,5-8,5 грн./дол., складає 95%. Багато в чому стабільність курсу – заслуга НБУ, скоріше, його інтервенцій на валютному ринку. У даний момент такі дії регулятора підтримуються кредитами МВФ. І це зрозуміло – головна мета позики Фонду – підтримка стабільності нацвалюти. Тому, якщо МВФ і далі кредитуватиме Україною, то курс 7,9 грн./дол. можна буде утримати без проблем. Ось тільки з 2013 року ми почнемо платити за боргами, і тут прогноз буде абсолютно іншим.

Бюджет: дірки маскуватимемо?

Розберемося з дефіцитом бюджету. Очікується, що він у 2011 році скоротиться до 3,5%, а в 2012 році - до 2,5%. На поточний рік дефіцит запланований на рівні 5,5% ВВП, але реально, з урахуванням дефіциту «Нафтогазу», Пенсійного фонду, облігацій ОВДП-ПДВ, він складе 9,6% ВВП. Його зниження нижче рівня 3% виглядає нереальним. Інша справа, що його можна «замаскувати», що, швидше за все, і буде зроблено. Державний дефіцит можна, наприклад, оформити як борг державних або «навколодержавних» компаній і банків, як це вже робили не один раз. Імовірно, реальний дефіцит державної скарбниці залишатиметься на рівні 10% ВВП, а ось офіційний продовжить зниження. Для того, щоби зрушитися з мертвої точки, потрібно скорочувати неефективні витрати, різного роду сумнівні дотації та держфінансування. Але міняти систему ніхто не збирається. Усіх, мабуть, влаштовує, що модель української економіки поєднує в собі азіатську безпечність з нехлюйством латиноамериканських країн, які розвиваються.

Поточні рахунки: кредитів вистачить на борги

Залишаються торгівля і поточні рахунки. Очікується, що дефіцит поточного рахунку в 2011 році зросте до 3,9 млрд. дол. (2,5% ВВП), і надалі така тенденція збережеться. З цим твердженням цілком можна погодитися, оскільки 2010 рік продемонстрував, що зростання експортних постачань провокує вал імпорту. У результаті, попри успіхи експортерів, цього року дефіцит поточного рахунку очікується на рівні не менше 2,8 млрд. дол. Покривати дефіцит поточного рахунку у 2011-2012 роках будуть, у першу чергу, позикою МВФ. Прогнозується, що в 2011-2012 рр. Фонд надасть кредити на суму близько 9,4 млрд. дол., чого буде цілком досить для погашення боргових зобов`язань.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)