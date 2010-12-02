ПК: діє норма про заборону відносити витрати по "спрощеним" операціях до валових витрат

У прийнятому сьогодні Верховною Радою України Податковому кодексі збережена норма про заборону відносити на валові витрати підприємства витрати по операціях зі «спрощенцями».

Так, у пропозиціях Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до проекту Податкового кодексу, які сьогодні були підтримані ВР навіть без обговорення, була відсутня норма про скасування вказаної вище заборони.

Таким чином, згідно з Податковим кодексом платники податку на прибуток при розрахунку податку не можуть включати у валові витрати «витрати, завданих у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (окрім витрат, завданих у зв`язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, що здійснює діяльність у сфері інформатизації)».