Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку з початку року зріс у 10 разів - до 10,9 млрд грн

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку з початку року зріс майже у 10 разів і станом на 1 грудня 2010 року становить 10 млрд 926 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держказначейства з посиланням на слова голови Державного казначейства України Сергія ХАРЧЕНКА.

За інформацією ДКУ, станом на 1 січня 2010 року залишок на єдиному казначейському рахунку становив 1 млрд 55 млн гривень, що в 7,3 разу менше показника на початок 2009 року.

Динаміка змін залишку коштів на єдиному казначейському рахунку за 2010 рік подана у таблиці:

(млн. грн.) січень 1 055 лютий 1 835 березень 1 334 квітень 5 412 травень 6 312 червень 5 478 липень 7 352 серпень 8 713 вересень 13 806 жовтень 8 751 листопад 5 749 грудень 10 926





Довідка УНІАН. Починаючи з квітня 2010 року уряд заявляє про стабілізацію стану ЄКР та поступове збільшення на ньому залишку коштів.

Крім того, 10 листопада п.р. Кабмін прийняв постанову, якою дозволив Мінфіну використовувати вільні кошти на ЄКР і кошти валютних рахунків Державного бюджету для розміщення на депозитних рахунках у державних банках. Крім того, уряд передбачив можливість використання коштів ЄКР для придбання Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики з одночасним встановленням зобов'язань відносно їх продажу і подальшого повернення коштів на ЄКР до кінця року.