Кабмін призначив Савицького начальником Держінспекції з контролю над цінами

Кабінет Міністрів України призначив Олександра САВИЦЬКОГО начальником Державної інспекції з контролю над цінами.

Відповідне розпорядження № 2165 від 1 грудня п.р. розміщено на сайті уряду.

Раніше О.САВИЦЬКИЙ обіймав посаду директора Департаменту цінової політики Міністерства економіки України.

Крім того, розпорядженням № 2164 Кабмін звільнив Антоніну ФЕДЧЕНКО з посади першого заступника Держінспекції з контролю над цінами у зв`язку з виходом на пенсію і розпорядженням №2166 призначив на цю посаду Олександра КУЛАКА.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада п.р. міністр економіки України Василь ЦУШКО повідомив, що Держінспекцію з контролю над цінами буде ліквідовано до кінця листопада шляхом об`єднання з Державним комітетом у справах захисту прав споживачів.

Екс-начальника Держінспекції з контролю над цінами Тетяну РУДЬ було затримано 9 листопада 2010 року у справі про хабарництво серед співробітників Держінспекції.