ВР ухвалила закон щодо передачі справ пов’язаних із соціальними виплатами

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення зміни до розділу XII “Прикінцеві положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутатів з 392 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою закону є забезпечення процесуального права позивача у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, на звернення до адміністративного суду, оскільки нині існуючий механізм судового захисту його прав є менш ефективним і доступним. Закон передбачає внесення зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Суть змін полягає у прискоренні передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами, із загальних судів до адміністративних судів з огляду на те, що відповідним рішенням Конституційного Суду України нині чинний порядок розгляду цієї категорії справ визнано таким, що не відповідає Конституції України. До того ж існуючий порядок не забезпечує доступне та справедливе судочинство.