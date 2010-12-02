Тимошенко заявляє, що її викликали в ГПУ у справі щодо коштів Кіотського протоколу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її виклик до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури пов`язаний зі справою щодо використання її урядом коштів, які отримала Україна в рамках Кіотського протоколу.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Влада обвинувачує мене в тому, що екологічні гроші Кіотського протоколу я під час розпалу світової фінансової кризи витратила на пенсійні виплати – це головне обвинувачення, навколо якого мені пред’являлися всі претензії і ставилися всі запитання", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні після допиту в Генеральній прокуратурі.

Екс-прем`єр-міністр підкреслила, що зазначені кошти знаходяться на рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища. "Я пояснила слідчим, що гроші, отримані від реалізації Кіотського протоколу – це достатньо великі гроші – 320 мільйонів євро не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони знаходяться на спеціальних рахунках Міністерства екології та природокористування і що в будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без виключення процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені", - додала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що за часів її прем’єрства пенсії виплачувалися за рахунок коштів, виведених з тіньового обігу. "Пенсії ми платили з великим складнощами, але платили, заробітні плати платили під час кризи, тому що ми виймали гроші з тіньового обігу, кланів, які сьогодні прийшли до влади", - підкреслила екс-прем`єр.

Лідер партії "Батьківщина" повідомила, що протягом трьохгодинного допиту відповідала на запитання слідчого, пов’язані з використанням коштів державного бюджету. Ю.ТИМОШЕНКО додала, що надала докази цільового використання бюджетних коштів. "Дуже велика кількість запитань була, дуже специфічна тема, яка пов’язана з функціонуванням державних фінансів, але я довела, що ці гроші знаходяться на спеціальних рахунках в повному обсязі, в повній цілісності і розпорядженні міністерства", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр поінформувала, що її викликали на допит в якості свідка. "Я думаю, що після того, як слідчі із здивуванням дізналися, що всі гроші на місці, їм просто не було чого мені пред’являти – підписку про невиїзд чи будь що", - вважає екс-голова уряду.