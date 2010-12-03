Комунальні служби демонтували наметове містечко на Майдані

Сьогодні вночі під наглядом спецпідрозділів МВС комунальні служби демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві.

Як повідомляє „Українська правда", станом на 5.00 Майдан був оточений чотирма кордонами співробітників МВС.

В руках вони тримали щити, при цьому співробітники МВС були озброєні гумовими кийками.

На місці події було не менш як 500 співробітниками міліції та спецпідрозділу „Беркут".

Працівники комунальних служб Києва під наглядом міліції розібрали намети та завантажили їх на вантажівки, щоб вивезти з Майдану. При цьому їх не зупинили надписи на наметах про їх приналежність до народних депутатів.

Підприємці, які залишилися на ніч на Майдані, не чинили спротив міліції з огляду на її чисельну перевагу.

Крім того, за даними видання, після знесення наметового містечка було затримано від 6 до 10 осіб.

"Затримали чи 6, чи 10 осіб. Інформація різна. Але ми точно знаємо, що одного відпустили, один знаходиться в лікарні", - сказав один з учасників акції.

На запитання, чи людина, що знаходиться у лікарні, потрапила туди через побиття під час захоплення містечка, він сказав, що не знає.

Під час захоплення містечка, за даними мітингувальників, народних депутатів не було. Депутати приїхали тільки о 5.30-6.00, коли містечко зносили, зазначив містингувальник.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс . 22 листопада на Майдані Незалежності підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу. 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Разом зі тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців зовсім не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.