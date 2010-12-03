Королевська: підприємці довели, що у них є не лише обов'язки, а й права

Підприємці на Майдані показали, що вони змогли створити систему жорсткого громадського моніторингу дій влади. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в прямому ефірі «5 каналу».

На думку голови парламентського комітету, вперше підприємці по всій країні змогли консолідуватися, чітко сформулювати свої вимоги і домогтися від влади їх виконання. «Сьогодні досягнуто першу перемогу. На жаль, нам не вдалося примусити владу змінити філософію Податкового кодексу. Проте підприємці на Майдані показали, що вони змогли збудувати систему жорсткого громадського моніторингу дій влади. Представники малого бізнесу заявили владі про те, що вони мають не лише обов`язки, а й права», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Головним результатом цього протистояння народний депутат вважає те, що люди примусили владу піти на діалог. За її словами, Податковим кодексом влада «купила собі квиток на війну», тому що після цього Податкового кодексу ніхто в нашій країні жодних реформ без діалогу з суспільством проводити не дозволить. Країна потребує чіткої дорожньої карти виходу з кризи, формування нової структури економіки, нового рівня взаємовідносин влади і бізнесу. «Для того, щоб допомогти побудувати цей діалог, я ініціюю створення Ради підприємців при Верховній Раді України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету упевнена, що Рада підприємців як зовнішній майданчик реформ у парламенті дасть змогу застосувати цю колосальну енергію людей, які готові захищати свої права, для формування прозорих і ефективних законів на користь суспільства.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

У ніч на 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестуючих залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради в березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.