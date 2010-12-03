Королевська: податковий кодекс не зменшить адміністративний тиск на бізнес

Всупереч обіцянкам влади істотно зменшити адміністративний тиск на бізнес, після ухвалення Податкового кодексу з урахуванням президентських правок повноваження контролюючих органів не зменшаться порівняно з нинішнім рівнем. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5 каналу».

«У першій редакції Податкового кодексу, яка була ще влітку, були закладені драконівські заходи, а контролюючим органам давалися страшні повноваження. У другій редакції ці можливості трохи «підстригли», але все одно вони залишилися набагато гіршими за ті, в яких ми сьогодні живемо за чинної системи оподаткування. Зараз Президент ще їх підстриг, і привів до того самого рівня повноважень, які мають контролюючі органи у чинній системі оподаткування. За великим рахунком, залишилося те, що ми і так сьогодні маємо», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава комітету Верховної Ради відзначила, що опозиція наполягала на тому, що необхідно створити абсолютно нову систему підходу до збору податків. «У цивілізованій країні люди платять податки, щоб жити у цивілізованому суспільстві. А у нас збирають оброк з підприємців, з малого і середнього бізнесу, для того, щоб урядовці мали бюджет і розподіляли його так, як вважають за потрібне, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що своїм непрофесіоналізмом і спробами за будь-яку ціну продавити потрібне рішення щодо ухвалення Податкового кодексу, влада серйозно підірвала довіру до своєї здатності проводити реформи і заклала бомбу сповільненої дії. «Попереду колосальний обсяг роботи з адаптації положень Податкового кодексу, виправлення всіх його недоліків. Я думаю, що весь 2011 рік ми присвятимо тому, що вноситимемо поправки до цього недбало підготовленого документу, закриватимемо корупційні дірки, яких в ньому залишилося чимало», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що тепер на порядку денному – бюджетний процес. «Одержавши бракований Податковий кодекс, Україна одержить не менш бракований державний бюджет, в який, судячи з усього, уряд буде змушений вносити зміни вже після набирання ним чинності. А це відкриває простір для корупції», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Для того, щоб цьому запобігти, ми підготували законопроект «Декларація економічної свободи». У ньому чітко висловили норми, які мають встановити рамки, обмеження, які не давали б урядовцям вседозволеності. У цьому документі ми заклали чіткі критерії, за які не має права виходити урядовець. Будь-яка влада має жорстко знати – у країні є межі, за які не можна виходити, якщо ми хочемо зберегти у країні економічну стабільність», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, висловивши при цьому переконання, що цей закон має бути прийнятий Верховною Радою.