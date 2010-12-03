Під час демонтажу наметів на Майдані ніхто не був затриманий - МВС

У столичному главку міліції стверджують, що сьогодні вранці під час примусового демонтажу наметів на Майдані Незалежності не було затримано жодного учасника акції протесту проти Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, демонтаж наметового містечка на центральній площі столиці розпочався о 5.00 і тривав 45 хвилин.

Перед початком примусового прибирання наметів представник Державної виконавчої служби зачитав жителям містечка відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва, після чого судові виконавці разом із працівниками комунального підприємства «Київблагоустрій», за підтримки 250 працівників міліції, почали виконувати судове рішення.

У ЦГЗ зазначили, що внаслідок таких дій судових виконавців та комунальників хтось із протестувальників отримав тілесні ушкодження.

Також у міліції зауважили, що трьох учасників акції, які під час демонтування наметів діяли на межі грубого порушення громадського порядку, доставили до Шевченківського райуправління міліції, але після встановлення їхніх осіб відпустили. Ці люди виявилися мешканцями Києва, Севастополя та Запорізької області.

Крім того, як зазначили у столичному главку міліції, вилучене демонтоване майно вивезено на зберігання на спеціальний майданчик «Київблагоустрою». Встановлено, що майно належить Харківській обласній спілці підприємців з міста Золочів ТОВ «Консул» тощо.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності підприємці розпочали акцію протесту проти Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагали, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував цей документ.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили у мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва знову заборонив проведення масових заходів у центрі столиці з 27 листопада до 3 грудня.

30 листопада Президент ветував Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Разом зі тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців зовсім не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.

Сьогодні вночі під наглядом спецпідрозділів МВС комунальні служби демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві. За даними видання “Українська правда”, після знесення наметового містечка було затримано від 6 до 10 осіб.