Проект бюджету на 2011 рік планується внести до ВР до 10 грудня – Тігіпко

Проект державного бюджету на 2011 рік планується внести до Верховної Ради до 10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи у Верховній Раді.

«Ми плануємо, що бюджет буде внесено до Верховної Ради до 10 грудня», - сказав він.

С.ТІГІПКО підкреслив, що внесення документа у ці терміни стало можливим після ухвалення Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова парламенту Володимир ЛИТВИН заявив, що Верховна Рада 23-24 грудня планує ухвалити державний бюджет на 2011 рік.

За його словами, за попередніми планами, 2-3 грудня ВР мала розглянути проект держбюджету у першому читанні, а 23-24 грудня – прийняти у цілому.

2 грудня Верховна Рада прийняла у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як неодноразово наголошував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, державний бюджет на 2011 рік необхідно прийняти на основі вже нового податкового законодавства.

2 грудня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав, що, найімовірніше, уряд внесе до парламенту проект державного бюджету на 2011 рік у четвер, 9 грудня.