Уряд очікує, що держборг за підсумками року становитиме 32,1% ВВП – Тігіпко

Уряд очікує, що державний борг України за підсумками 2010 року становитиме 348 млрд. грн., або 32,1% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи у Верховній Раді.

«До кінця цього року ми прогнозуємо, що цей борг зросте до приблизно 348 млрд. грн., або до 43,5 млрд. дол., що становитиме 32,1% ВВП», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що борг у такому обсязі можна вважати некритичним.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, держборг України на кінець 2010 року становитиме 40-44% ВВП.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня ц.р. становив 405 млрд. 312 млн. 029,98 тис. грн., або 51 млрд. 230 млн. 096,35 тис. дол., що на 0,27% більше показника на кінець вересня 2010 року.