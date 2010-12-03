Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями - 7,97/7,98 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9745/7,9835 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2547/51, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5325/10,5465. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3221/23 (четвер - 1,3135/37).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH розрахунками SPLIT – 7,9450/7,9650.