Україна в односторонньому порядку запропонує Кіпру угоду щодо уникнення подвійного оподаткування

Україна в односторонньому порядку запропонує Кіпру угоду щодо врегулювання питання про уникнення подвійного оподаткування, якщо Кіпр найближчим часом сам не запропонує Україні підписати угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що робота зі створення українсько-кіпрської угоди про уникнення подвійного оподаткування триває з 1997 року. При цьому, додав С.ТІГІПКО, 2006 році сторони парафували проект угоди.

«Але кіпрська сторона відкладала підписання цього проекту, а в березні 2008 року зовсім відмовилася від свого зобов’язання підписати конвенцію, посилаючись на наявні зауваження до її тексту», - сказав він.

Віце-прем’єр зауважив, що процес остаточного узгодження документу з урахуванням нових вимог кіпрської сторони може затягуватися.

С.ТІГІПКО наголосив, що він вже тричі давав доручення поновити переговори, але МЗС України заявляє, що це досить важко, оскільки Кіпр є членом ЄС.

«Найближчим часом, якщо кіпрська сторона не дасть нам відповіді і не продовжить конструктивно з нами співпрацювати, ми запропонуємо в односторонньому порядку відповідні кроки, які призведуть до того, що ми вийдемо на взаємно прийнятну угоду України з кіпрською стороною», - сказав С.ТІГІПКО.