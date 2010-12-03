Єфремов прогнозує, що 23-24 грудня парламент ухвалить держбюджет-2011
12:20, 03 грудня 2010Фінанси
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що державний бюджет на 2011 рік парламент ухвалить 23-24 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами О.ЄФРЕМОВА, у середу, 8 грудня, проект державного бюджету розгляне Кабінет міністрів.
Після цього, додав він, орієнтовно 9-10 грудня у разі ухвалення урядом проект надійде до Верховної Ради.
«Тоді під час наступного пленарного вівторка (14 грудня) прийняти його до розгляду, а вже в четвер (16 грудня) ухвалити його в першому читанні. А вже 23 чи 24 ухвалити остаточно», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
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