Єфремов прогнозує, що 23-24 грудня парламент ухвалить держбюджет-2011

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що державний бюджет на 2011 рік парламент ухвалить 23-24 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, у середу, 8 грудня, проект державного бюджету розгляне Кабінет міністрів.

Після цього, додав він, орієнтовно 9-10 грудня у разі ухвалення урядом проект надійде до Верховної Ради.

«Тоді під час наступного пленарного вівторка (14 грудня) прийняти його до розгляду, а вже в четвер (16 грудня) ухвалити його в першому читанні. А вже 23 чи 24 ухвалити остаточно», - сказав О.ЄФРЕМОВ.