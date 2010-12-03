На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,98/7,98 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9745/7,9835, на 12:00 ціни зросли - 7,9810/7,9880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2551, на 12:00 ціни піднялися до 0,2550/0,2552.

У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 31,3100 (-0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3221/1,3223, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5325/10,5465, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5620/10,5775.