Азаров прогнозує інфляцію за листопад на рівні 0,2%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що інфляція за листопад становитиме 0,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування в Кабінеті міністрів.

«Листопад закінчився, і немає остаточних даних. Але, за моїми розрахунками, інфляція буде десь 0,2%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такий показник дає надію на завершення року з однозначним показником розміру інфляції. «Я сподіваюся, що ми рік закінчимо вперше за багато років з інфляцією, вимірюваною менш як 10%», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%, порівняно з вереснем 2009 року - 10,5%, порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

В Україні інфляція в грудні 2009 р. до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).